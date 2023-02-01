Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Bloomberg: богатейшие россияне за месяц нарастили состояние на 16 млрд долларов

Экономика
Bloomberg: богатейшие россияне за месяц нарастили состояние на 16 млрд долларов

Наиболее состоятельные в России бизнесмены увеличили объем своего состояния на 16,1 млрд долларов за месяц. Агентство Bloomberg собрало данные о росте капиталов миллиардеров, основываясь на стоимости акций их компаний и других показателях.

Заработок в 2,5 млрд долларов за месяц зафиксирован у основного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Этот результат стал одним из наиболее существенных из всего «Индекса миллиардеров» издания.

Bloomberg впервые опубликовал Billionaires Index в марте 2012 года. Эксперты собирают для него данные о 500 наиболее богатых предпринимателях планеты.
bloomberg финансы бизнес деньги
Военкоры ФАН
Лучшие в аду