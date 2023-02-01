Bloomberg: богатейшие россияне за месяц нарастили состояние на 16 млрд долларов

Наиболее состоятельные в России бизнесмены увеличили объем своего состояния на 16,1 млрд долларов за месяц. Агентство Bloomberg собрало данные о росте капиталов миллиардеров, основываясь на стоимости акций их компаний и других показателях.
Заработок в 2,5 млрд долларов за месяц зафиксирован у основного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Этот результат стал одним из наиболее существенных из всего «Индекса миллиардеров» издания.
Bloomberg впервые опубликовал Billionaires Index в марте 2012 года. Эксперты собирают для него данные о 500 наиболее богатых предпринимателях планеты.