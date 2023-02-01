Нанятый в интернете ремонтник выбросил 4 млн рублей клиентки на помойку

Тогда хозяйка квартиры связалась с работником, однако тот заявил, что деньги ему не попадались, и высказал предположение, что мог, не заметив, выбросить их в мусорный контейнер вместе с прочим хламом. Строитель даже вернулся и стал разгребать мусор в баке, но денег так и не нашел. Теперь пропажей «заначки» занимаются правоохранители.