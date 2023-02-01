Нанятый в интернете ремонтник выбросил 4 млн рублей клиентки на помойку

Москвичка решила устроить ремонт в ванной и отыскала для этого на сайте специалиста. Он приехал, выполнил работу, убрал за собой, выбросил строительный мусор и ушел. Но оказалось, что вместе с мусором на помойку отправились и сбережения хозяйки.
Как пишет сетевое издание «Губерния», после ухода работника заказчица вспомнила, что в коробе, который переделал ремонтник, ее отсутствовавший в это время муж хранил 2 млн рублей и 30 тыс. долларов. Дама бросилась осматривать короб, но никаких денег там не обнаружила. Созвонившись с мужем, женщина выяснила, что деньги он не забирал.
Тогда хозяйка квартиры связалась с работником, однако тот заявил, что деньги ему не попадались, и высказал предположение, что мог, не заметив, выбросить их в мусорный контейнер вместе с прочим хламом. Строитель даже вернулся и стал разгребать мусор в баке, но денег так и не нашел. Теперь пропажей «заначки» занимаются правоохранители.