Кто и почему победит в противостоянии России с Западом, обсудят в «Патриоте»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по иранской территории 29 января. Об этом сообщает CNN. «Я не собираюсь когда-либо говорить». А кто? Ждать ли новой волны интифады в Палестине после терактов в Израиле?