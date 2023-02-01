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Кто и почему победит в противостоянии России с Западом, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Кто и почему победит в противостоянии России с Западом, обсудят в «Патриоте»

Масс-медиа западных стран ежедневно хоронят Россию, утверждая, что у нее нет шансов выстоять против полусотни стран-участниц антироссийской коалиции во главе с США. Сравниваются военные бюджеты, экономические показатели, демографический потенциал – по всем этим параметрам Россия действительно проигрывает альянсу.

Почему, несмотря на десятикратную разницу военных бюджетов, Россия в состоянии дать отпор блоку НАТО? Зеленский в ближайшее время получит все современное оружие НАТО, включая танки, ракеты и самолеты? Страны Запада начали обсуждения о возможности передачи Киеву истребителей. Было ли нападение на Иран и каковы реальные последствия?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности страны к удару по иранской территории 29 января. Об этом сообщает CNN. «Я не собираюсь когда-либо говорить». А кто? Ждать ли новой волны интифады в Палестине после терактов в Израиле?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Яков Кедми, израильский государственный деятель, экс-дипломат, сейчас политолог.

Эфир состоится 1 февраля, в среду, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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