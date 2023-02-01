Захарова призвала проверить всю украинскую «элиту» после обысков у Авакова и Коломойского

Украинские правоохранители провели обыски у бывшего главы МВД страны Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала случившееся.
Поводом для проверки экс-министра стало крушение вертолета в городе Бровары. Миллиардер Коломойский же был заподозрен в коррупционных схемах.
«А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?» — иронично задалась вопросом российский дипломат.
Авиакатастрофа под Киевом случилась в среду, 18 января. При крушении вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.