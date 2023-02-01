Украинские силовики проводят обыски у депутата и бизнесмена Вадима Столара. Об оперативных мероприятиях СБУ в отношении предпринимателя сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Народный избранник предположил, что его коллегу заподозрили в финансировании терроризма. До этого в СМИ появилась информация, что сотрудники СБУ пришли с обысками к олигарху Игорю Коломойскому и бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову.
Бизнесмен подозревается в уклонении от оплаты таможенных платежей и растрате. Экс-руководитель украинского МВД попал в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела о крушении вертолета в Броварах.