Эксперт по туризму объяснил, как эффективно спланировать отдых за границей

Некоторые россияне испытывают трудности при планировании отпуска за границей. Советы, которые помогут в организации отдыха, дал основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель.
Важно дать объективную оценку своим финансовым возможностям. После этого можно определяться со страной, узнав визовые требования и проанализировав возможности для перелетов, передает издание «Известия».
Помимо этого, эксперт рекомендовал внимательно изучить въездные ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Также перед покупкой билетов следует проверить срок действия заграничного паспорта. На момент въезда в страну пребывания он должен быть действителен минимум шесть месяцев.