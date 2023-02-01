Эксперт по туризму объяснил, как эффективно спланировать отдых за границей

Помимо этого, эксперт рекомендовал внимательно изучить въездные ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Также перед покупкой билетов следует проверить срок действия заграничного паспорта. На момент въезда в страну пребывания он должен быть действителен минимум шесть месяцев.