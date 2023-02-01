Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт по туризму объяснил, как эффективно спланировать отдых за границей

Общество
Эксперт по туризму объяснил, как эффективно спланировать отдых за границей

Некоторые россияне испытывают трудности при планировании отпуска за границей. Советы, которые помогут в организации отдыха, дал основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель.

Важно дать объективную оценку своим финансовым возможностям. После этого можно определяться со страной, узнав визовые требования и проанализировав возможности для перелетов, передает издание «Известия».

Помимо этого, эксперт рекомендовал внимательно изучить въездные ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Также перед покупкой билетов следует проверить срок действия заграничного паспорта. На момент въезда в страну пребывания он должен быть действителен минимум шесть месяцев.
туризм путешествия отпуск советы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду