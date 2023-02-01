Бывший капитан «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в Нидерландах

Последним клубом в карьере 34-летнего игрока был турецкий «Адана Демирспор». Дзюба подписал контракт с командой летом 2022 года, однако уже осенью покинул Турцию на правах свободного агента. Россиянин уже прибыл в Нидерланды, где в ближайшее время должен заключить соглашение с «Витессом», передает «Спорт день за днем».