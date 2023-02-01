Бывший капитан «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в Нидерландах

Бывший капитан петербургского «Зенита» Артем ДЗюба продолжит профессиональную карьеру в чемпионате Нидерландов. Российский нападающий подпишет контракт с «Витессом».
Последним клубом в карьере 34-летнего игрока был турецкий «Адана Демирспор». Дзюба подписал контракт с командой летом 2022 года, однако уже осенью покинул Турцию на правах свободного агента. Россиянин уже прибыл в Нидерланды, где в ближайшее время должен заключить соглашение с «Витессом», передает «Спорт день за днем».
Ранее стало известно, почему Дзюба не перешел в московское «Торпедо». Экс-игроку национальной сборной России предложили просмотровый контракт, который футболист отказался подписывать.