Украинские военнослужащие применяют в зоне боевых действий дроны, покрытые химическими веществами.
По данным СМИ, зафиксированы несколько случаев перехвата таких беспилотников украинской армии. Отмечается, что бойцы ВСУ покрывают свои БПЛА веществами, которые вызывают химические ожоги.
Подчеркивается, что украинские военные используют их для разведки и нанесения ударов. Военнослужащие ВС РФ получают ожоги после того, как берут в руки сбитые ими беспилотники противника.
Ранее командование ВСУ сообщило о формировании новой ударной роты БПЛА, передает «Царьград».