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Нижнетагильская мэрия хочет исключить дома из реестра памятников для удешевления ремонта

Общество

Администрация Нижнего Тагила пытается исключить несколько домов из реестра объектов культурного наследия регионального значения. Таким образом власти хотят снизить стоимость их капитального ремонта.

Нижнетагильская мэрия хочет исключить дома из реестра памятников для удешевления ремонта

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Павел Ивушкин объяснил, что без смены статуса домов их ремонт будет очень затратным мероприятием, передает сетевое издание V-Tagile.ru. Например, на ремонт такого же дома в прошлом году было израсходовано 70 миллионов рублей.

Как отметил Ивушкин, в домах живут люди, которые вовсе не рассматривают свое жилище как объект культурного наследия. Им важно, чтобы здания были качественно отремонтированы. Исключение домов из охранного реестра позволит уменьшить стоимость работ и провести ремонт в общем порядке.
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