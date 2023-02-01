Нижнетагильская мэрия хочет исключить дома из реестра памятников для удешевления ремонта

Как отметил Ивушкин, в домах живут люди, которые вовсе не рассматривают свое жилище как объект культурного наследия. Им важно, чтобы здания были качественно отремонтированы. Исключение домов из охранного реестра позволит уменьшить стоимость работ и провести ремонт в общем порядке.