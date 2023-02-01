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Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в украинскую столицу

Политика
Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в украинскую столицу

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен приехал с визитом в Киев. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в социальной сети Twitter.

Политик разместил фотографию с перрона киевского железнодорожного вокзала. Снимок он подписал словами поддержки в адрес Украины и ее народа.

«Украина не забыта. Вместе с президентом (Владимиром) Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — сказано в подписи.

Ранее стало известно, что Вена и Будапешт отказались поставлять Киеву оружие. Об этом заявили министры обороны Венгрии и Австрии Криштоф Салай-Бобровницки и Клаудия Таннер.
Александер ван дер Беллен Украина киев австрия
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