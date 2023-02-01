Бизнесмен Пригожин заявил, что в России было бы неплохо запретить чиновникам «жировать»

Бизнесмен ранее обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой уволить директора Музея истории Игоря Пушкарева за дискредитацию армии в ходе российской спецоперации на Украине. Однако никакого ответа на его обращение так и не последовало. Редакция «Глас народа» попросила Пригожина объяснить, почему, по его мнению, Пушкарев продолжает занимать свой пост, а местная администрация бездействует.