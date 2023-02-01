Бизнесмен Пригожин заявил, что в России было бы неплохо запретить чиновникам «жировать»

Российский предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что его юристы обсуждают с законодателями механизм, запрещающий чиновникам всех уровней не только покидать территорию страны, но и «жировать».
Бизнесмен ранее обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой уволить директора Музея истории Игоря Пушкарева за дискредитацию армии в ходе российской спецоперации на Украине. Однако никакого ответа на его обращение так и не последовало. Редакция «Глас народа» попросила Пригожина объяснить, почему, по его мнению, Пушкарев продолжает занимать свой пост, а местная администрация бездействует.
Предприниматель ответил на запрос одной русской пословицей: «Весна придет, посмотрим, кто где гадил». Пригожин уточнил, что представители региональных властей «жируют почем зря», так как им совершенно плевать на тех, кто отдает свои жизни, защищая Родину.
«Мои юристы в настоящий момент обсуждают с представителями законодательных органов механизм запрета для чиновников всех уровней не только покидать территорию Российской Федерации, но и жировать. Мне кажется, что в случае принятия такого закона, количество чиновников сократится минимум вдвое», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пушкареву за дискредитацию армии вынесли лишь штраф в размере 30 тысяч рублей и оставили на занимаемой должности. Пригожин, комментируя эту ситуацию, сказал, что чиновники просто «окабанели».