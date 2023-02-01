В МВД Украины попросили вместо американских танков передать Киеву 400 тысяч БПЛА

ВСУ в действительности не так нуждаются в танках западного производства, как в дронах-камикадзе, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
На этом фоне чиновник предложил поменять обещанные Киеву американские M1 Abrams, стоимостью в 400 миллионов долларов, на 400 тысяч барражирующих боеприпасов.
«Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки», — отметил Геращенко.
При этом он подчеркнул, что стоят такие беспилотники от десяти до 30 тысяч долларов, то есть гораздо дешевле многих других видов вооружения.
Ранее, как передает «Царьград», аналитики объяснили, почему Вашингтон затягивает поставки на Украину американских танков.