Нью-Йорк потребляет слишком много нефти, которая может оказаться российской, сообщает «ПолитРоссия» в своем пересказе материала Bloomberg. Известно, что регион принимает 89 000 баррелей индийского бензина и дизельного топлива в день.
Восточное побережье США может потерять энергонезависимость и стать очагом энергетического кризиса в Соединенных Штатах. Авторы материала указывают, что локальные запасы дизельного топлива и мазута находятся на минимальном показателе за 12 месяцев.
Импорт российской нефти в Индию в январе 2023 года достиг рекордного уровня, он составил 1,39 миллиона баррелей в сутки. Так Россия ранее вышла на лидирующие позиции по поставкам энергоносителей в Индию и Китай.