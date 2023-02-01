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Bloomberg: США покупают чрезмерно много «незаконной» нефти из России

Экономика
Bloomberg: США покупают чрезмерно много «незаконной» нефти из России

Нью-Йорк потребляет слишком много нефти, которая может оказаться российской, сообщает «ПолитРоссия» в своем пересказе материала Bloomberg. Известно, что регион принимает 89 000 баррелей индийского бензина и дизельного топлива в день.

Восточное побережье США может потерять энергонезависимость и стать очагом энергетического кризиса в Соединенных Штатах. Авторы материала указывают, что локальные запасы дизельного топлива и мазута находятся на минимальном показателе за 12 месяцев.

Импорт российской нефти в Индию в январе 2023 года достиг рекордного уровня, он составил 1,39 миллиона баррелей в сутки. Так Россия ранее вышла на лидирующие позиции по поставкам энергоносителей в Индию и Китай.
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