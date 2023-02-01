Кокорин уверен, что каждый мужчина должен пройти через тюрьму

Футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о своем времяпровождении в тюрьме. Россиянин признался, что каждый уважающий себя мужчина должен отсидеть там.
Напомним, Кокорин в мае 2019 года получил реальный уголовный срок за удар стулом президента Минпромторга Дениса Пака. Российский футболист в интервью YouTube-каналу «Суперлига» признался, что не жалеет о проведенном времени в тюрьме. Кроме этого, игрок призвал каждого уважающего себя мужчину отсидеть.
«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать», — сказал Кокорин.
Футболист также рассказал о своих взаимоотношениях с Павлом Мамаевым. Кокорин признался, что стал меньше общаться со своим другом из-за рождения ребенка в семье экс-полузащитника подмосковных «Химок».