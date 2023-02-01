Кокорин уверен, что каждый мужчина должен пройти через тюрьму

Напомним, Кокорин в мае 2019 года получил реальный уголовный срок за удар стулом президента Минпромторга Дениса Пака. Российский футболист в интервью YouTube-каналу «Суперлига» признался, что не жалеет о проведенном времени в тюрьме. Кроме этого, игрок призвал каждого уважающего себя мужчину отсидеть.