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Гримерная актрисы Инны Чуриковой в театре «Ленком» станет мемориальным местом

Общество
Гримерная актрисы Инны Чуриковой в театре «Ленком» станет мемориальным местом

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер придумал, как поступить с гримерной умершей 14 января в возрасте 79 лет народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Как рассказала ТАСС руководитель литературно-драматургической части культурного учреждения Ирина Горюнова, гримерная в театре, службе в котором Чурикова отдала почти 50 лет, останется в неизменном виде — в таком, какой она и была при жизни актрисы.

Помимо этого, Горюнова рассказала о запланированном конкурсе на создание памятника Чуриковой, который будет установлен на Новодевичьем кладбище. Решение о его проведении было принято вместе с вдовцом актрисы Глебом Панфиловым.
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