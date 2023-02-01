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Генпрокуратура признала деятельность организации «Форум свободной России» нежелательной

Происшествия
Генпрокуратура признала деятельность организации «Форум свободной России» нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность организации «Форум свободной России», зарегистрированной в Литовской Республике, нежелательной в РФ. Об этом СМИ стало известно из заявлений пресс-службы ведомства.

Сотрудники Генпрокуратуры изучили поступившие к ним материалы и пришли к выводу, что деятельность сообщества представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. Ведомство направило информацию в Минюст РФ, чтобы включить полученные сведения в соответствующий перечень иностранных и международных неправительственных организаций.
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