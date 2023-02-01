Генпрокуратура признала деятельность организации «Форум свободной России» нежелательной

Сотрудники Генпрокуратуры изучили поступившие к ним материалы и пришли к выводу, что деятельность сообщества представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. Ведомство направило информацию в Минюст РФ, чтобы включить полученные сведения в соответствующий перечень иностранных и международных неправительственных организаций.