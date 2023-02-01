Брюссель призвали обуздать фантазии Киева о вступлении в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон был особенно осторожен в отношении сроков интеграции Украины, предупредив, что процесс может занять «несколько десятилетий». Аналогичные опасения высказали представители стран Северной и Западной Европы. Они были обеспокоены по поводу последствий присоединения к Евросоюзу государства с обширным сельскохозяйственным сектором и многочисленным бедным населением.