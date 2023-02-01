Брюссель призвали обуздать фантазии Киева о вступлении в ЕС

Брюссель, 1 февраля. Дипломаты ряда государств — членов ЕС призвали Брюссель обуздать нереалистичные ожидания Киева по поводу быстрого вступления в Евросоюз. Об этом сообщает издание Financial Times.
Заявления прозвучали в преддверии визита в Киев председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Как ожидается, в ходе предстоящей встречи с брюссельскими чиновниками Владимир Зеленский будет лоббировать членство страны в ЕС, использование замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины и создание механизма преследования россиян за «военные преступления».
Высокопоставленные европейские дипломаты обеспокоены тем, что неосуществимые ожидания Украины, включая вступление в ЕС к 2026 году, поощряются высшими должностными лицами Европейского союза.
«Никто не хочет, чтобы его обвиняли в том, что он делает недостаточно. Поэтому они говорят украинцам, что все это возможно», — отметил один из высокопоставленных европейских дипломатов.
Президент Европейского совета Шарль Мишель ранее заявил, что «не следует жалеть усилий, чтобы превратить это обещание в реальность так быстро, как мы можем».
«Украина — это ЕС, а ЕС — Украина», —сказал он в обращении к парламенту «незалежной».
Такая риторика породила в Киеве ожидания, что он заслуживает особых привилегий и быстрого вступления в блок. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что он рассматривает двухлетний график присоединения к ЕС.
В то же время в Европе отмечают, что эти ожидания нереалистичны, поскольку евроинтеграция — сложный и длительный процесс, а страна, которая хочет стать частью объединенной Европы, должна соответствовать ряду критериев.
«Быстрого пути к членству Украины в ЕС не будет. Существует риск того, что риторика вступит в противоречие с реальностью», — отметил другой собеседник издания.
Несколько официальных лиц государств-членов заявили Financial Times, что Еврокомиссии необходимо четко дать понять Украине, что перед началом официальных переговоров о вступлении имеются огромные препятствия, на устранение которых могут уйти десятилетия.
«Разрыв между обещаниями и реальностью растет уже довольно долго. И мы подходим к тому моменту, когда он станет слишком широким. Похоже, они верят, что могут просто завтра стать членами клуба. Но это, очевидно, не тот случай», — считает один из высокопоставленных дипломатов.
Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС руководство блока приняло после начала российской спецоперации. Многие в Европе назвали этот шаг беспрецедентным, поскольку Киев не соответствует минимальным критериям, необходимым для вступления в союз.
Президент Франции Эммануэль Макрон был особенно осторожен в отношении сроков интеграции Украины, предупредив, что процесс может занять «несколько десятилетий». Аналогичные опасения высказали представители стран Северной и Западной Европы. Они были обеспокоены по поводу последствий присоединения к Евросоюзу государства с обширным сельскохозяйственным сектором и многочисленным бедным населением.