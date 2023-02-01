Четырнадцать лет патриаршего служения

В среду, 1-го февраля исполняется 14 лет со дня интронизации Патриарха Кирилла.
В этот день, в 2009 году, на службе в храме Христа Спасителя, которую патриарх проводил в честь своего избрания на должность главы РПЦ присутствовали первые лица России: Дмитрий Медведев с супругой Светланой, Владимир Путин и молдавский лидер Владимир Воронин.
За время патриаршеского служения окрепла и развилась "симфония" Церкви и Государства. По сути нынешние отношения РПЦ и государства являются лучшими за всю отечественную историю. Сегодняшние условия взаимной поддержки двух важнейших институтов общества, по словам патриарха Кирилла, уникальны.
Нужно отметить и успехи Церкви за рубежом. Патриарх Московский и всея Руси проделал колоссальную работу для того, чтобы наладить отношения между институтами христианства в постсоветском пространстве.
Нельзя не отметить и то, как прочно укрепился церковный институт в России. Святейший патриарх в своей деятельности регулярно поднимает вопрос о защите традиционных семейных ценностей, материнства и детства, прав ребенка. Именно благодаря стараниям Кирилла в Конституции РФ появилось упоминание о Боге.
Он также провел важные реформы, которые касались управления РПЦ, были созданы Высший церковный совет и Межсоборное присутствие. Реформе подлежали и приходы: активно строятся новые церкви в пешей доступности для верующих. Поддержку получили монастыри и сам институт монашества. Благодаря укреплению положения Церкви в России, в школах также было организовано преподавание основ религиозных культуры.
Патриарх также ратует за нравственность в современном российском обществе. Находясь с визитом в Туле в 2009 году Кирилл высказал мнение о том, что главным критерием в оценке деятельности Церкви является именно нравственное состояние обществ, а не заполненные храмы.
Во время одного из визитов в Белоруссию Патриарх Кирилл заявил о намерении Церкви поддерживать «укрепление и развитие союза братских государств», а также, что осознает себя как «как патриарха народа, вышедшего из киевской купели крещения». В 2012 году по приглашению Польской православной церкви совершил первый в истории визит патриарха Московского и всея Руси в Польшу, где, совместно с митрополитом Саввой подписал Совместное послание русскому и польскому народам.
Но на этом новаторство Патриарха Кирилла не закончилось. Он также имел первую за всю историю встречу Русской и Римской церквей с папой римским Франциском в Гаване, в 2016 году.
В вопросах веры для патриарха Московского и всея Руси не существует государственных границ. И хотя после распада Советского Союза бывшая держава разделилась на множество отдельных образований, Патриарх Кирилл считал Русью «все те народы, которые сегодня существуют в независимых государствах, это и те, кто живет в Российской Федерации, и на Украине, Белоруссии, Молдове».
После начала специальной военной операции на Украине Патриарх Кирилл в своем слове отметил, что РПЦ не хотела бы, чтобы «злые силы одержали верх».
«Сегодня мы действительно впереди — со своими идеями, со своим целеполаганием, со своей верой, со своим патриотизмом».
Несмотря на многочисленные выпады со стороны представителей украинской псевдоцеркви и западных конгрегаций за то, что Патриарх Московский и всея Руси «не осудил» действия России на Украине, всегда отмечалось, что задача РПЦ — сохранить духовное единство разделенного славянского народа.
«Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на киевской земле. Думаю, что не так долго ждать… И точно знаем — что как исчезли обновленцы, так исчезнут раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной»
«Мы молим Господа, чтобы Он вразумил безумцев и помог им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец света»
У Патриарха есть довольно интересные мирские хобби. Например, из видов спорта он предпочитает водные и горные лыжи. По словам самого священнослужителя, такая тренировка тела, которая невозможно без усилий над собой и тренировка духа постами и молитвами воспитывает человека. Он также возвышается, но не только духовно. Так же за свою жизнь Кирилл провел более двух десятков учебных полетов на самолете «МиГ».
Ранее глава Минздрава Мурашко заявил о двукратном снижении количества абортов в России.