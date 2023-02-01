Четырнадцать лет патриаршего служения

У Патриарха есть довольно интересные мирские хобби. Например, из видов спорта он предпочитает водные и горные лыжи. По словам самого священнослужителя, такая тренировка тела, которая невозможно без усилий над собой и тренировка духа постами и молитвами воспитывает человека. Он также возвышается, но не только духовно. Так же за свою жизнь Кирилл провел более двух десятков учебных полетов на самолете «МиГ».