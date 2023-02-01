Политолог Марков объяснил попытки Орбана спустить Запад с небес на землю в борьбе с РФ

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан пытается спустить с небес на землю западных политиков, которые надеются одержать верх над Москвой. Такими выводами поделился политолог Сергей Марков.
Эксперт в ходе беседы с журналистами «Лента.ру» выразил уверенность в том, что премьер Венгрии не предпринимает попыток пойти против всего западного мира, а лишь старается донести до него истину. Орбан считает, что победить Россию на украинской земле никому не удастся.
«Орбан пытается остановить этот поток агрессивной эйфории со стороны Запада, который решил сокрушить Россию», — сказал Марков.
Ранее Виктор Орбан выразил сомнения по поводу того, что Украина сможет сохранить свой суверенитет.