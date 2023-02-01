Политолог Марков объяснил попытки Орбана спустить Запад с небес на землю в борьбе с РФ

Эксперт в ходе беседы с журналистами «Лента.ру» выразил уверенность в том, что премьер Венгрии не предпринимает попыток пойти против всего западного мира, а лишь старается донести до него истину. Орбан считает, что победить Россию на украинской земле никому не удастся.