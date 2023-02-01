Случаи нападения на врачей скорой помощи участились в Приморье

Не прошло и трех недель, как случай повторился. Нетрезвый житель Владивостока напал на двух фельдшеров после того, как они прибыли на вызов в его квартиру. В итоге хулигана удалось остановить только с помощью соседей. Агрессор задержан правоохранителями. Сотрудницы медучреждения дали против пациента показания и составили заявление.