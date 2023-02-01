Случаи нападения на врачей скорой помощи участились в Приморье

Врачи скорой помощи в Приморье все чаще подвергаются актам агрессии. В январе во Владивостоке зарегистрировано ужа два таких случая, с фактами избиения пожилого доктора и агрессивных действий в отношении женщин-медиков.
Как сообщает ИА PrimaMedia, 1 января этого года в дежурную часть отдела полиции №3 пришла информация о нападении на бригаду скорой медпомощи. Оказалось, что вызвавший медиков ранее судимый 34-летний местный житель избил 61-летнего врача-реаниматолога.
Не прошло и трех недель, как случай повторился. Нетрезвый житель Владивостока напал на двух фельдшеров после того, как они прибыли на вызов в его квартиру. В итоге хулигана удалось остановить только с помощью соседей. Агрессор задержан правоохранителями. Сотрудницы медучреждения дали против пациента показания и составили заявление.
В случае нападения на медицинских работников сразу на место для составления протокола вызывают полицейских. После чего стражи правопорядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в пресс-службе скорой.