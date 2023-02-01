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Большинство волгоградцев выступили против переименования города в Сталинград

Общество
Большинство волгоградцев выступили против переименования города в Сталинград

Почти 70% жителей Волгограда не поддерживают переименования города в Сталинград. Соответствующее исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аналитики опросили жителей Волгограда, чтобы узнать, как они относятся к идее возвращения городу прежнего названия. Скорее не поддерживают эту инициативу 67% опрошенных. За переименование высказались 26% респондентов.

Среди тех, кто поддерживает переименование Волгограда, 14% связывают это с историей города. Кроме того, 12% считают, что название Сталинград стоит вернуть в память о подвиге в Великой Отечественной войне, говорится на сайте ВЦИОМ.
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