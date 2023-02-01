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Волонтеры в Тюменской области плетут маскировочные сети для участников СВО

Общество
Волонтеры в Тюменской области плетут маскировочные сети для участников СВО

Жители Тюменской области из числа желающих оказать помощь участникам специальной военной операции (СВО) наладили изготовление полезной продукции.

Как стало известно, группа местных волонтеров вместо праздного времяпрепровождения во время долгих новогодних каникул организовала прямо на лестничной площадке жилого дома мини-производство маскировочных сетей для российских участников СВО, сообщает «Аиф-Тюмень».

Примечательно, что их примеру последовали жильцы соседних домов и микрорайонов, которые присоединились к патриотически настроенным энтузиастам. В доставке сетей на фронт волонтерам помогает центр «Аванпост».
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