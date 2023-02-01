Блогер Лилия Абрамова назвала поступок сбежавших из России звезд «медиапроституцией»

Звезды российского шоу-бизнеса с начала проведения спецоперации на Украине стали спешно покидать Россию. Об их поступке высказалась блогер Лилия Абрамова.
По ее словам, то, как поступили уехавшие за рубеж артисты — «медиапроституция». Абрамова уточнила, что эти люди выбрали для себя желание отдыхать на Бали.
«Для них это приоритетнее, чем память дедов», — цитирует Абрамову телеканал «360».
Блогер вспомнила, как эти знаменитости еще совсем недавно приходили на праздники к музыканту и рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну✱ (признан иноагентом в России), и уже тогда она понимала, что делают они это лишь ради хайпа.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами