Блогер Лилия Абрамова назвала поступок сбежавших из России звезд «медиапроституцией»

Блогер вспомнила, как эти знаменитости еще совсем недавно приходили на праздники к музыканту и рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну✱ (признан иноагентом в России), и уже тогда она понимала, что делают они это лишь ради хайпа.