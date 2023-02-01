Читатели WP призвали США изменить курс по Украине из-за страха войны НАТО с Россией

Американскому руководству необходимо изменить свой курс относительно украинского кризиса. С таким призывом выступили читатели The Washington Post.
Ранее сотрудники RAND допустили прямое противостояние Североатлантического альянса с Москвой в случае, если ситуация на украинской земле не будет в ближайшее время урегулирована. Читатели издания испугались подобного развития событий и призвали США изменить свои планы.
«Самое время власть имущим в Вашингтоне начать говорить об конце конфликта», — написал пользователь.
«Ответственность за борьбу за Украину лежит на ее народе, а не на налогоплательщиках США», — отметил другой.
Ранее сообщалось, что американское руководство может отправить Киеву ракеты большой дальности.