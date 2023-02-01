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Читатели WP призвали США изменить курс по Украине из-за страха войны НАТО с Россией

Политика
Читатели WP призвали США изменить курс по Украине из-за страха войны НАТО с Россией

Американскому руководству необходимо изменить свой курс относительно украинского кризиса. С таким призывом выступили читатели The Washington Post.

Ранее сотрудники RAND допустили прямое противостояние Североатлантического альянса с Москвой в случае, если ситуация на украинской земле не будет в ближайшее время урегулирована. Читатели издания испугались подобного развития событий и призвали США изменить свои планы.

«Самое время власть имущим в Вашингтоне начать говорить об конце конфликта», — написал пользователь.
«Ответственность за борьбу за Украину лежит на ее народе, а не на налогоплательщиках США», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что американское руководство может отправить Киеву ракеты большой дальности.
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