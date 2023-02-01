Мать звезды «Уэнсдей» Уайта отреагировала на пост о причастности сына к домогательствам

Мать актера Перси Хайнса Уайта лайкнула в соцсетях неоднозначный комментарий о причастности сына к домогательствам. Обвинения в адрес звезды «Уэнсдей» распространились совсем недавно.
Один из интернет-пользователей оставил противоречивый комментарий. Подписчик полагает, что в словах девушки об изнасиловании есть что-то правдивое. Однако комментатор не считает актера монстром.
Неожиданно эта публикация получила одобрение от матери 21-летней кинозвезды. При этом родственница знаменитости пока не делала заявления относительно ситуации вокруг наследника.
Обвинения в адрес канадского актера связаны с периодом, когда он учился в колледже. Одна из пользовательниц Сети сообщила, что Уайт вместе с друзьями устраивали вечеринки, чтобы споить девушек, а затем вступить с ними в интимную связь. Артист пока не комментировал обвинения в свой адрес, сообщает «Вечерняя Москва».