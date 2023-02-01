Песков прокомментировал возможность переговоров Путина и Байдена

Планов по переговорам главы российского государства Владимира Путина и нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена нет. Соответствующее заявление 1 февраля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря лидера РФ, официальная Москва обратила весь свой взор на достижение результатов в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
«Главная цель — выполнить задачи, которые были обозначены главой государства», — объяснил Песков.
Ранее сообщалось, что Запад делает все возможное, чтобы предотвратить разрешение украинского кризиса мирным путем. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.