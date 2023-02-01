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Песков прокомментировал возможность переговоров Путина и Байдена

Политика
Песков прокомментировал возможность переговоров Путина и Байдена

Планов по переговорам главы российского государства Владимира Путина и нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена нет. Соответствующее заявление 1 февраля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря лидера РФ, официальная Москва обратила весь свой взор на достижение результатов в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Главная цель — выполнить задачи, которые были обозначены главой государства», — объяснил Песков.

Ранее сообщалось, что Запад делает все возможное, чтобы предотвратить разрешение украинского кризиса мирным путем. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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