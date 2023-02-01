Экс-президент Франции Олланд назвал Путина рациональным политиком

Российский лидер Владимир Путин является рациональным политиком, который предпринимает попытки привести украинский кризис в устойчивое положение. Такими выводами поделился экс-глава французского государства Франсуа Олланд.
Политик выразил уверенность в том, что президент России намерен сохранить свои победы в ходе спецоперации на Украине, а затем возобновить переговорный процесс с Киевом. Соответствующее заявление Олланд сделал в ходе разговора с корреспондентами Politico.
«Он (Путин. — Прим. ред.) — радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно», — подчеркнул он.
Ранее Олланд признался, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы позволить киевскому режиму набраться сил и укрепить свою армию.