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Запряженные лошадьми кареты перестали пускать на Дворцовую площадь в Петербурге

Общество
Запряженные лошадьми кареты перестали пускать на Дворцовую площадь в Петербурге

Кареты с лошадьми перестали пускать на Дворцовую площадь в Петербурге после случая наезда на детей.

В начале января 39-летний петербуржец запрыгнул на лошадь и пустился вскачь, направив испуганное животное прямо в толпу. Под копыта попали, в том числе, двое детей и их отец.

Дворцовая площадь была одной из стоянок, где извозчикам разрешалось сажать и ждать пассажиров. Однако теперь кареты туда просто не пускают. В центре города даже на легковом автомобиле непросто найти место для парковки, а на большой карете сделать это почти нереально.

В Петербурге и без припаркованных у обочин карет ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. В частности, жизнь автомобилистам ухудшило введение губернатором Александром Бегловым платных парковок. Если в мире такая практика применяется для того, чтобы освободить центр города и повысить спрос на общественный транспорт, то в Северной столице все происходит с точностью наоборот.
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