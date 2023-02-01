Запряженные лошадьми кареты перестали пускать на Дворцовую площадь в Петербурге

В Петербурге и без припаркованных у обочин карет ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. В частности, жизнь автомобилистам ухудшило введение губернатором Александром Бегловым платных парковок. Если в мире такая практика применяется для того, чтобы освободить центр города и повысить спрос на общественный транспорт, то в Северной столице все происходит с точностью наоборот.