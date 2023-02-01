Пенсионер из Новосибирской области отвезет в зону СВО собственный УАЗ с гумпомощью

Пожилой житель Искитимского района Новосибирской области перегонит в зону проведения спецоперации приобретенный на собственные деньги автомобиль УАЗ, загруженный гуманитарной помощью для российских военнослужащих.
Как пишет сетевое издание «МК в Новосибирске», идея помочь военным у 63-летнего Александра Сухорукова появилась давно. Сначала пенсионер сам планировал уйти на СВО добровольцем. Но в военкомате ему дважды отказали из-за возраста и второй группы инвалидности. Тогда мужчина решил копить деньги на покупку УАЗа-буханки для военных.
И вот машина уже куплена и отремонтирована. Автомобиль загрузили гуманитарной помощью и на днях он поедет в зону СВО, рассказал пенсионер. По словам Сухорукова, гуманитарку собирали всем районом. Он повезет российским бойцам печи для блиндажей, лекарства, и термобелье.
Продуктов возьмут по минимуму, но один сюрприз для солдат готов. Александр купил и засолил по деревенскому рецепту 40 кг домашнего сала. Еще одним сюрпризом станут письма от школьников и непосредственно сама машина, которую сибиряк перегонит в зону СВО самостоятельно.