Пенсионер из Новосибирской области отвезет в зону СВО собственный УАЗ с гумпомощью

Как пишет сетевое издание «МК в Новосибирске», идея помочь военным у 63-летнего Александра Сухорукова появилась давно. Сначала пенсионер сам планировал уйти на СВО добровольцем. Но в военкомате ему дважды отказали из-за возраста и второй группы инвалидности. Тогда мужчина решил копить деньги на покупку УАЗа-буханки для военных.