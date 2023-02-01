В США решили переименовать присоединившуюся к украинским националистам ЧВК «Моцарт»

Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн решил сменить название компании, которая занимается отправкой наемников на Украину.
По его словам, причиной такого шага стало судебное разбирательство, которое отвлекало организацию от ее ключевых задач.
«Сегодня был последний день группы "Моцарт"», — сообщил Мильбурн, заверив при этом, что сотрудники компании продолжат выполнять свои задачи.
Ранее уже сообщалось, что наемники «Моцарта» принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом компания рассчитывала заполучить контракт на обучение украинских солдат.