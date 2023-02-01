Приют для животных в Гусь-Хрустальном работает с массовыми нарушениями

Прокурорская проверка приюта для животных на Курловской-1 в Гусь-Хрустальном стала основанием для судебного иска.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием к руководству приюта устранить многочисленные нарушения в работе. Речь идет о том, что в приюте отсутствует зона временного содержания, нет лекарств, инструментов и оборудование для проведения операций, сообщает «АиФ-Владимир».
При этом нет никакого учета поступающих и содержащихся собак и кошек, отсутствуют карточки о кастрации, вакцинации и стерилизации, игнорируются требования пожарной безопасности. Суд обязал ответственных устранить нарушения.