Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Приют для животных в Гусь-Хрустальном работает с массовыми нарушениями

Общество
Приют для животных в Гусь-Хрустальном работает с массовыми нарушениями

Прокурорская проверка приюта для животных на Курловской-1 в Гусь-Хрустальном стала основанием для судебного иска.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием к руководству приюта устранить многочисленные нарушения в работе. Речь идет о том, что в приюте отсутствует зона временного содержания, нет лекарств, инструментов и оборудование для проведения операций, сообщает «АиФ-Владимир».

При этом нет никакого учета поступающих и содержащихся собак и кошек, отсутствуют карточки о кастрации, вакцинации и стерилизации, игнорируются требования пожарной безопасности. Суд обязал ответственных устранить нарушения.
гусь-хрустальный приют прокуратура
Военкоры ФАН
Лучшие в аду