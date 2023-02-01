Приют для животных в Гусь-Хрустальном работает с массовыми нарушениями

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием к руководству приюта устранить многочисленные нарушения в работе. Речь идет о том, что в приюте отсутствует зона временного содержания, нет лекарств, инструментов и оборудование для проведения операций, сообщает «АиФ-Владимир».