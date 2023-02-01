Десятки жителей Испании приняли участие в мучной битве

В испанском городе Ксинцо-де-Лимия состоялся фестиваль муки Domingo Fareleiro. Особенность этого необычного мероприятия в том, что жители устраивают настоящее побоище, где оружием становятся отруби и мука.
Веселый фестиваль проходит ежегодно в зимнее время года. В нем принимают участие десятки горожан всех возрастов от мала до велика. Люди впадают в детство и горстями бросают друг в друга муку, нередко попадая в прохожих, которые вынуждены втягиваться в процесс.
«Нужно развлекаться, потому что это традиционное карнавальное шествие. Безумно весело», — радуется один из участников фестиваля Давид.
Специально для праздника обычно заготавливают сотни килограммов муки, расфасованной в мешки, а многие приносят «боеприпасы» с собой из дома. Этот фестиваль является одним из старейших в Европе. В 1997 году он был объявлен национальным праздником, способствующим привлечению туристов в Испанию.