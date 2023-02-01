Десятки жителей Испании приняли участие в мучной битве

Веселый фестиваль проходит ежегодно в зимнее время года. В нем принимают участие десятки горожан всех возрастов от мала до велика. Люди впадают в детство и горстями бросают друг в друга муку, нередко попадая в прохожих, которые вынуждены втягиваться в процесс.