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МО Польши будет обучать экипажи ВСУ управлению танками Leopard по ускоренной программе

Армия
МО Польши будет обучать экипажи ВСУ управлению танками Leopard по ускоренной программе

Минобороны Польши решило сократить сроки обучения экипажей ВСУ управлению танками Leopard 2 с десяти до пяти недель, пишет Reuters.

Отмечается, что украинских военных будут готовить по ускоренной программе. Для этого будут повышена интенсивность тренировок и привлечены дополнительные инструкторы. Подчеркивается, что Киев хочет как можно быстрее получить западные танки.

Эксперты неоднократно говорили, что процесс подготовки танковых экипажей ВСУ может занять много времени. Они также не исключали, что управлять немецкими Leopard на Украине, возможно, будут иностранные наемники.
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