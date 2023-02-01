Телеведущий Соловьев объяснил «памятью об отце» безнаказанность журналистки Собчак

Журналистка Ксения Собчак позволяет себе нападки на ВС России, находящихся в зоне СВО, так как уверена в своей безнаказанности, считает телеведущий Владимир Соловьев.
По его мнению, журналистка в этой ситуации прикрывается «памятью об отце», продолжая дискредитировать российских военнослужащих. Также он усомнился в моральных качествах Собчак, проявившихся в истории с ее коллегами по Telegram-каналам.
«Никакая ты не барыня. <…> Своих пацанов кинула, вымогавших деньги – они сидят из-за тебя, продажной. А ты тут ползаешь, прикрываясь памятью своего отца, зная, что у тебя за счет этого билетик во вселенную, где никого не трогают», — высказался журналист в эфире канала «Соловьев Live».
Он также прокомментировал заявление Собчак о противоречии в заявлениях самого Соловьева, который ранее рассказывал о борьбе с нацистами на Украине и о бойцах ВСУ с разным цветом кожи. Телеведущий в ответ на это напомнил о многонациональном составе фашистских войск во время Второй мировой войны.