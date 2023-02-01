Телеведущий Соловьев объяснил «памятью об отце» безнаказанность журналистки Собчак

Он также прокомментировал заявление Собчак о противоречии в заявлениях самого Соловьева, который ранее рассказывал о борьбе с нацистами на Украине и о бойцах ВСУ с разным цветом кожи. Телеведущий в ответ на это напомнил о многонациональном составе фашистских войск во время Второй мировой войны.