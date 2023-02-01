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«Неужели вы думаете, что мы сами не разберемся?»: Пригожин опроверг работу с Китаем по созданию роевых дронов

Общество
«Неужели вы думаете, что мы сами не разберемся?»: Пригожин опроверг работу с Китаем по созданию роевых дронов

Бойцы ЧВК «Вагнер» не нуждаются в помощи иностранных специалистов для создания роевых беспилотников. Так на слухи зарубежной прессы отреагировал предприниматель Евгений Пригожин.

Британская газета Daily Mail сообщила о возможном сотрудничестве «музыкантов» с китайскими производителями БПЛА. По данным издания, с их помощью «вагнеровцы» планируют пополнить свой арсенал дронами, действующими в составе единого роя.

Комментируя эту информацию, бизнесмен возмутился регулярными попытками обвинить ЧВК «Вагнер» в работе с кем-либо. Он добавил, что бойцы способны самостоятельно удовлетворить свои потребности.

«Не очень понятно, почему ЧВК "Вагнер" все время обвиняют в совместных действиях с кем-то. Неужели вы думаете, что мы сами не разберемся? Отвечу так. Успехи ЧВК "Вагнер" в основном связаны с тем, что мы успешно развили роевые навыки высокого уровня у десятка тысяч бойцов, которые как одно целое движутся к своей цели. Теперь трансформируем роевую систему в искусственный интеллект для БПЛА», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
«Неужели вы думаете, что мы сами не разберемся?»: Пригожин опроверг работу с Китаем по созданию роевых дронов

Ранее Пригожин призвал не лишать «вагнеровцев» боевых побед, присуждая освобождение населенных пунктов неким «добровольческим формированиям». Бизнесмен подчеркнул, что признание заслуг является смыслом жизни многих бойцов ЧВК.
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