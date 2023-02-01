«Неужели вы думаете, что мы сами не разберемся?»: Пригожин опроверг работу с Китаем по созданию роевых дронов

Бойцы ЧВК «Вагнер» не нуждаются в помощи иностранных специалистов для создания роевых беспилотников. Так на слухи зарубежной прессы отреагировал предприниматель Евгений Пригожин.
Британская газета Daily Mail сообщила о возможном сотрудничестве «музыкантов» с китайскими производителями БПЛА. По данным издания, с их помощью «вагнеровцы» планируют пополнить свой арсенал дронами, действующими в составе единого роя.
Комментируя эту информацию, бизнесмен возмутился регулярными попытками обвинить ЧВК «Вагнер» в работе с кем-либо. Он добавил, что бойцы способны самостоятельно удовлетворить свои потребности.
«Не очень понятно, почему ЧВК "Вагнер" все время обвиняют в совместных действиях с кем-то. Неужели вы думаете, что мы сами не разберемся? Отвечу так. Успехи ЧВК "Вагнер" в основном связаны с тем, что мы успешно развили роевые навыки высокого уровня у десятка тысяч бойцов, которые как одно целое движутся к своей цели. Теперь трансформируем роевую систему в искусственный интеллект для БПЛА», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин призвал не лишать «вагнеровцев» боевых побед, присуждая освобождение населенных пунктов неким «добровольческим формированиям». Бизнесмен подчеркнул, что признание заслуг является смыслом жизни многих бойцов ЧВК.