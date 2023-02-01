Мурашко выступил за сохранение контактов с ВОЗ

Россия не должна прекращать контакты с Всемирной организацией здравоохранения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на правительственном часе в Совете Федерации.
По словам главы Минздрава, в ВОЗ остается множество сторонников России. Мурашко посчитал «неправильным путем» прекращение коммуникации с ВОЗ, поскольку тогда Москва не сможет обмениваться с организацией данными и решать регуляторные вопросы.
«Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать», — подчеркнул Мурашко.
Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения продлила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции еще на три месяца. Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что COVID-19 по-прежнему опасен для жителей Земли.