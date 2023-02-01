Мурашко выступил за сохранение контактов с ВОЗ

По словам главы Минздрава, в ВОЗ остается множество сторонников России. Мурашко посчитал «неправильным путем» прекращение коммуникации с ВОЗ, поскольку тогда Москва не сможет обмениваться с организацией данными и решать регуляторные вопросы.