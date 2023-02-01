Кассационный суд утвердил приговор бывшему депутату Госдумы Рашкину по делу об убийстве лося

Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова утвердил приговор бывшему депутату Государственной Думы Валерию Рашкину, которого осудили на три года условно за убийство лося на нелегальной охоте, передает ТАСС.
Суд оставил решение без изменения, кассационная жалоба осужденного — без удовлетворения.
В апреле 2022 года Рашкин был признан виновным в браконьерстве и осужден на три года условно. Его поймали с тушей убитого лося в ноябре. Следствие установило, что депутат действовал умышленно, и был в курсе, что не имеет права охотиться.