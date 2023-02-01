Детективный сериал «Декстер» может получить приквел

Американский палатный кабельный и спутниковый телеканал Showtime подтвердил отсутствие у него планов продлять сериал «Декстер: Новая кровь» на второй сезон. Вместо этого он задумался о съемках приквела.
Продолжение истории о серийном убийце Декстере Моргане установило рекорд по просматриваемости на телеканале, однако финал шоу разочаровал зрителей. Теперь Showtime рассматривает возможность съемок новых сериалов по «Декстеру», включая приквел, сообщает TVLine.
Как пишет газета «Культура», ранее стало известно об объединении Showtime со стриминговым сервисом Paramount+, в результате которого было принято решение об отмене некоторые его проектов.