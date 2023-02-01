Кушанашвили резко высказался о Слепакове после скандальных песен

Ведущий и журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на юмориста Семена Слепакова, сбежавшего из России и распевавшего язвительные песни о родной стране.
Кушанашвили честно признался, что никогда не понимал восторженной реакции на «ушастого кумира». По его мнению, Слепаков строит из себя мужественного человека, но по факту «поет про дворовую шпану».
Более того, по мнению журналиста, раньше творчество Слепакова тоже не было высоким. Несмотря на слабый смысл песен, юморист зарабатывал немалые деньги, подметил Кушанашвили.
«Да, этот ушастик невероятно богат. Уехал с огромным количеством денег, и столько в нем бесстрашия… Полная вседозволенность», — заявил журналист в шоу «Каково?!» на YouTube.
Слепаков сбежал из России после начала спецоперации. Юморист в своих скандальных песнях критикует родину и оскорбляет солдат. Россияне негодует от творчества опального юмориста и надеются, что он не вернется в страну.