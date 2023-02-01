Вашингтон сделал Зеленскому «заманчивое предложение» в обмен на Коломойского

Как стало известно, 1 февраля украинская СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме бизнесмена. Сообщалось, что расследование проводится по махинациям в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Примечательно, что ранее Вашингтон неоднократно просил ряд стран выдать ему предпринимателя. Так американское руководство направляло запрос в Швейцарию, где одно время жил Коломойский, а затем требовало его ареста в Израиле.