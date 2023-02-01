Киевский режим неоднократно игнорировал просьбы американского руководства выдать ему олигарха Игоря Коломойского. Однако теперь украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, получил довольно «заманчивое предложение» в обмен на «старого друга».
Как стало известно, 1 февраля украинская СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме бизнесмена. Сообщалось, что расследование проводится по махинациям в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Примечательно, что ранее Вашингтон неоднократно просил ряд стран выдать ему предпринимателя. Так американское руководство направляло запрос в Швейцарию, где одно время жил Коломойский, а затем требовало его ареста в Израиле.
В попытках спастись от США олигарх был вынужден вернуться на Украину в надежде, что действующий глава государства, которому он всю жизнь помогал, «будет благосклонен». Какое-то время Зеленский действительно отвергал предложения Белого дома по его выдаче, хотя Коломойский вывел из страны почти 100 миллиардов гривен.
Однако, как сообщил источник Федерального агентства новостей, теперь ситуация изменилась. По его словам, Вашингтон предложил Зеленскому что-то более существенное, из-за чего он согласился сдать своего старого друга, благодаря которому сумел построить карьеру и получить власть.