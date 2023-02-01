Судебный пристав в Челябинской области спасла от голодной смерти должника и его мать

Елена Завьялова, дознаватель Копейского городского отдела судебных приставов, отправилась к должнику, чтобы провести опрос в рамках уголовного дела о неуплате алиментов. Вместо этого ей пришлось оказать срочную помощь неплательщику и его матери.
Мужчине и пожилой женщине требовалась немедленная помощь. Пенсионерка полностью обессилела и даже не могла подняться с постели, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Она жаловалась на сильный голод.
Елена Завьялова сходила за продуктами в магазин, так как в квартире должника не было абсолютно никакой еды. Накормив голодных, дознаватель сообщила о бедственном положении семьи своему руководству и вызвала скорую помощь для мужчины и его матери.
В результате оба были госпитализированы и в настоящее время проходят лечение. По обращению приставов в соответствующие органы решается вопрос о помещении женщины в геронтологический центр, чтобы она была под постоянным контролем медиков и обеспечена должным уходом.