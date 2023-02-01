Федор Емельяненко заявил, что бой против Бейдера станет последним в его карьере

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко подтвердил, что бой против Райна Бейдера станет последним в его профессиональной карьере. Поединок между спортсменами запланирован на 4 февраля текущего года.
Титульный бой состоится в формате турнира Bellator. Емельяненко встретится с Бейдером в Лос-Анджелесе. Россиянин подтвердил, что это будет последний бой в его карьере.
«Я хотел, чтобы мой последний бой был против чемпиона. Я выиграл последние два боя, теперь мне нужно завершение», — приводит слова Емельяненко Sports Illustrated.
Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в Рубежном. Российский боец является четырехкратным чемпионом мира по версии ММА.