Источник ФАН опроверг информацию о грозящей фигуристу Роману Костомарову ампутации

Информация, что госпитализированному 10 января с пневмонией олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову грозит ампутация пальцев, не соответствует действительности. Об этом ФАН сообщил осведомленный источник.
Он не смог подтвердить данные о процессе некроза в тканях фигуриста и отметил, что в его состоянии наметилась положительная динамика.
«Хотя состояние по-прежнему тяжелое. От ИВЛ еще не отключают, так как без нее Костомаров пока не сможет дышать», — добавил источник.
Ранее о ситуации с фигуристом высказался российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа Егор Бероев. Звезда «Турецкого гамбита» призналась, что молится за здоровье Костомарова.