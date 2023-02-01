Психолог Лучкина заявила об опасности секса для людей с заболеваниями сердца

Люди, страдающие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, рискуют скоропостижно умереть при занятиях сексом. Об этом заявила психолог-сексолог Россияна Лучкина. Она перечислила главные факторы риска.
Специалист утверждает, что секс не является распространенной причиной смерти. Особую опасность он может представлять лишь для людей с заболеваниями, при которых противопоказаны активные физические нагрузки. В частности это касается пациентов с заболеваниями сердца и сосудов, передает издание «Лента.Ru».
Опасность секса для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями обусловлена тем, что любая активная деятельности способствует повышению артериального давления. Высокие нагрузки могут привести к внезапной остановке кровообращения и расслоению аорты.