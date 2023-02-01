Психолог Лучкина заявила об опасности секса для людей с заболеваниями сердца

Специалист утверждает, что секс не является распространенной причиной смерти. Особую опасность он может представлять лишь для людей с заболеваниями, при которых противопоказаны активные физические нагрузки. В частности это касается пациентов с заболеваниями сердца и сосудов, передает издание «Лента.Ru».