Власти Пермского края хотят запретить охоту на горлиц

Как пишет сетевое издание «Ветта», в настоящее время промысловая охота на горлиц разрешена. Вместе с тем, по информации государственного мониторинга объектов животного мира, в 2022 году на территории региона проживал вид горлицы, которая находится под защитой Красной книги Российской Федерации и Пермского края. Из этого следует, что охота на данный вид птиц должна попасть под запрет, пояснили в Законодательном собрании Пермского края, и уточнили, что решение по вышеуказанному законопроекту законодатели планируют принять в марте текущего года.