Загрузка пятизвездочных отелей в Москве упала сразу на 10,2%

Некоторые дорогие отели в Москве уже начали снижать расценки, чтобы привлечь корпоративных клиентов. Однако изменить тенденцию 2022 года, по словам консультантов, сможет лишь возвращение в столицу России обеспеченных туристов из Китая. Подчеркивается, что их поток ограничивается негативным новостным фоном и закрытием привычных люксовых магазинов.