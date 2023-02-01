Загрузка пятизвездочных отелей в Москве упала сразу на 10,2%

Сразу на 10,2% сократилась загрузка пятизвездочных московских отелей в прошлом году, заявили аналитики консалтинговой компании Nikoliers.
По их данным, загрузка дорогих отелей столицы в 2022 едва превысила 50%. На тенденцию также обратил внимание вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Как пишет «Коммерсантъ», показатель загрузки у пятизвездочных гостиниц оказался самым худшим среди всех сегментов гостиничного рынка.
Некоторые дорогие отели в Москве уже начали снижать расценки, чтобы привлечь корпоративных клиентов. Однако изменить тенденцию 2022 года, по словам консультантов, сможет лишь возвращение в столицу России обеспеченных туристов из Китая. Подчеркивается, что их поток ограничивается негативным новостным фоном и закрытием привычных люксовых магазинов.