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Обыски проходят у экс-главы МВД Украины Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах

Происшествия
Обыски проходят у экс-главы МВД Украины Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах

Сотрудники СБУ проводят обыски у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Оперативные мероприятия касаются расследования уголовного дела о крушении вертолета в Броварах, пишет RT в своем Telegram-канале.

Данные об обысках подтвердил сам бывший руководитель ведомства в комментарии для местного издания «Страна». По словам Арсена Авакова, силовики смотрели контракты Airbus, которые были заключены шесть лет назад, и «формально отработали версию».

Ранее стало известно, что СБУ проводит обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского. По данным местных СМИ, это связано с уголовным делом о махинациях в двух компаниях — «Укртатнафта» и «Укрнафта».
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