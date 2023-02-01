Строители Марий Эл в 2022 году сдали в эксплуатацию 4 807 квартир

В период с января по декабрь 2022 года в Марий Эл было построено 4 807 квартир общей площадью 435,8 тысячи квадратных метров.
Эта цифра на 17,2% превосходит показатели предыдущего 2021 года, сообщает ИА «МедиаПоток». Средняя площадь новой квартиры в прошлом году составила 90,7 квадратного метра. При этом в многоквартирных домах она в среднем насчитывала 55,4 квадратного метра.
В 2022 году активнее всего дома возводились в Йошкар-Оле, Волжске, а также в Медведевском, Моркинском и Советском районах. По данным Маристата в Козьмодемьянске и остальных районах республики также велось жилое строительство, но только индивидуальное.