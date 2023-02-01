Евгений Пригожин сделал деловое предложение приговоренному к восьми годам колонии Невзорову

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал решение суда заочно приговорить признанного в России иностранным агентом журналиста Александра Невзорова✱ к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию.
По словам бизнесмена, Александр Глебович, как человек абсолютно беспринципный и любящий только деньги, за неплохое финансовое предложение сбежал из страны на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
«Я думаю, нужно сделать ему деловое предложение. Оно может звучать следующим образом: "Дорогой Александр Глебович, вам дали восемь лет, но это безболезненно для вас, ведь вы находитесь не в России. Болезненно потерять бизнес. А я буду настаивать перед Бегловым Александром Дмитриевичем, чтобы у вас забрали этот бизнес, а именно рекламную компанию "Метроном" (реклама в метро), которая, как я знаю, всегда приносила вам неплохие доходы. Около 700 миллионов в год. Понятно, вы уже пожалели, что позарились на деньги из-за рубежа, потому что потеря российского бизнеса более болезненна. Лучше бы сидели, молчали и, как и ранее, критиковали второстепенные фигуры"», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий предпринимателя по этому поводу.
Пригожин подчеркнул, что Невзорову следует вернуться в Россию и получить эти восемь лет в случае потери российского бизнеса, который, как известно предпринимателю, за десять лет принес журналисту около 7 миллиардов рублей.
«А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут. Минусов нет. Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить, вечно. И проявите свои некрофилические таланты полностью. Поэтому это тоже больше плюс», — объяснил бизнесмен.
Невзоров сможет увидеть все своими глазами и находиться в атмосфере смерти, после этого ему будет о чем писать мемуары, отметил Пригожин.
«Я даже вложил бы средства в ваше шоу. Представляете, вы погибаете на фронте, и начинается шоу "С вами говорит мертвый Невзоров". Он всегда знал, о чем говорит». Александр Глебович, ждем вас», — подытожил предприниматель.
В среду, 1 февраля, Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России. Государственный обвинитель запрашивал для журналиста девять лет колонии.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами