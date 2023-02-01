МИД Литвы назвал бессмысленной работу российских посольств в Европе

Дальнейшее функционирование диппредставительств России в европейских государствах бессмысленно. С таким заявлением выступил глава литовского внешнеполитического ведомства Габриелюс Ландсбергис.
По его мнению, подобные российские учреждения якобы ведут на территории Европы лишь пропагандистскую деятельность, нежели дипломатическую. Такое мнение министр высказал в ходе общения с корреспондентами ELTA.
«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская», — заявил Ландсбергис.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Вашингтон подорвал принципы реализации Договора о стратегических наступательных вооружениях.