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МИД Литвы назвал бессмысленной работу российских посольств в Европе

Политика
МИД Литвы назвал бессмысленной работу российских посольств в Европе

Дальнейшее функционирование диппредставительств России в европейских государствах бессмысленно. С таким заявлением выступил глава литовского внешнеполитического ведомства Габриелюс Ландсбергис.

По его мнению, подобные российские учреждения якобы ведут на территории Европы лишь пропагандистскую деятельность, нежели дипломатическую. Такое мнение министр высказал в ходе общения с корреспондентами ELTA.

«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская», — заявил Ландсбергис.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Вашингтон подорвал принципы реализации Договора о стратегических наступательных вооружениях.
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